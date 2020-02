Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Raphaël surpasse Toulouse Reuters • 14/02/2020 à 00:22









Saint-Raphaël surpasse Toulouse par Matthieu Cointe (iDalgo) Saint-Raphaël s'est imposé face à Toulouse ce jeudi dans le dernier match de la 15e journée de Lidl Starligue. Les Raphaëlois ont remporté le match 20 à 18 devant leur public. C'est le record de la rencontre la moins prolifique de la saison avec seulement 38 buts marqués. À la pause, le score n'était que de 9 à 8 pour pour les locaux. Et pour cause, les deux gardiens ont été très performants. Mihai Popescu a réalisé 13 arrêts, alors que son homologue toulousain Jef Lettens en a effectué 17 (47% de réussite). Saint-Raphaël est huitième du championnat avec 15 points et reste en course pour accrocher l'Europe. Toulouse, qui sort d'une série de trois défaites en quatre matchs, est toujours cinquième et voit le podium s'éloigner.

