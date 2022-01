Saint-Quentin, Châteauroux, Dieppe... Ces villes moyennes à la traîne

L'église Saint-André à Châteauroux, le 5 mai 2011. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Sur les quelque 200 villes moyennes de France, une trentaine s’enlisent depuis plus de dix ans, affichant des taux de pauvreté en hausse et des taux d'emploi et de démographie en baisse, révèle une étude commandée par le gouvernement.

Après deux ans de crise sanitaire liée au Covid-19 et des confinements successifs, certains villes moyennes ont su tirer partie de la crise. A taille humaine, entre 10.000 et 100.000 habitants, elles ont séduit les Français par leur cadre de vie plus agréable. Aujourd'hui, plus d'un Français sur trois y a élu domicile. Mais toutes ne rencontrent pas le même succès , une étude de France stratégie commandée par la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, dévoilée lundi 31 janvier par Le Parisien.

"Ces dix dernières années, les trajectoires des 202 villes moyennes que nous avons passées au crible sont très hétérogènes", souligne Claire Rais Assa, l’une des autrices de l’étude menée par cet organisme rattaché à Matignon. "Pour comprendre leur évolution, nous avons étudié des enjeux de croissance démographique, de prix de l’immobilier, de taux d’emploi et de pauvreté" , explique-t-elle.

Ainsi, 42 % des villes moyennes on t une trajectoire plus dynamique que la moyenne nationale. Elles sont principalement situées sur le littoral Atlantique, le pourtour méditerranéen et la Vallée du Rhône. 27 %, comme Belfort ou Montélimar, suivent la même courbe et 14 % ont une évolution plus contrastée. Si la croissance démographique y est plus dynamique, les prix de l'immobilier et les taux d'emplois peuvent être moins bons qu'au niveau national par exemple, souligne Le Parisien.

Enfin 16% ont des courbes moins bonnes à tous les niveaux. Ces 33 villes, 32 en métropole et une en Guadeloupe, se situent essentiellement dans un grand quart Nord-Est, comme Saint-Quentin, Maubeuge, Sedan, Charleville-Mézières, Forbach ou encore Épinal, dans le Centre, comme Châteauroux, Guéret ou Tulle et en Normandie. (Le détail plus bas).

Dans ces villes "qui portent les stigmates de la désindustrialisation, des taux de chômage et de pauvreté supérieurs à la médiane nationale sont constatés, avec des enjeux sociaux importants" , expliquent les auteurs du rapport. Toutefois "chaque ville a ses particularités et ses enjeux propres", précise Claire Rais Assa, selon qui 'il faudra une étude plus précise à l’échelle locale pour en comprendre tous les ressorts et déterminer les meilleures politiques publiques à mettre en place".

L'enquête rappelle en effet que "les dernières décennies ont vu les politiques publiques d’aménagement du territoire se concentrer sur les enjeux de croissance des métropoles ou de développement rural et les villes moyennes n’y ont que peu été intégrées ."

Les 33 villes moyennes à la traîne

Quart Nord-Est :

- Saint-Quentin (Aisne)

- Tergnier (Aisne)

- Soissons (Aisne)

- Laon (Aisne)

- Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais)

- Maubeuge (Nord)

- Châlons-en-Champagne (Marne)

- Charleville-Mézières (Ardennes)

- Sedan (Ardennes)

- Amnéville-Rombas (Moselle)

- Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)

- Forbach (Moselle)

- Sarreguemines (Moselle)

- Freyming- Merlebach (Moselle)

- Saint-Avold (Moselle)

- Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)

- Épinal (Vosges)

- Saint-Dizier (Haute-Marne)

- Chaumont (Haute-Marne)

- Monceau-Les-Mines (Saône-et-Loire)

Normandie :

- Dieppe (Seine-Maritime)

- Fécamp (Seine-Maritime)

- Flers (Orne)

- Alençon (Orne)

- Évreux (Eure)

Centre :

- Vierzon (Cher)

- Châteauroux (Indre)

- Guéret (Creuse)

- Montluçon (Allier)

- Tulle (Corrèze)

- Nevers (Nièvre)

Sud :

- Mazamet (Tarn)

Antilles :

- Basse-Terre (Guadeloupe)