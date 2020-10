Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Maximin, le but, la passe et la blessure Reuters • 03/10/2020 à 23:36









Saint-Maximin, le but, la passe et la blessure par Adonis Vesin (iDalgo) Le Français Allan Saint-Maximin a rayonné face à Burnley (3-1). Le Magpie de Newcastle a tout d'abord lancé la rencontre d'un but superbe. Après deux feintes qui envoient trois défenseurs dans le vent, le joueur formé à Saint-Étienne a ajusté Pope des vingt mètres (1-0, 14e). L'ex-Niçois a ensuite envoyé une offrande sur un centre de la droite pour le troisième but de la saison de Callum Wilson (2-1, 65e), après l'égalisation de Westwood (61e). Seulement, l'ancien Espoir tricolore est sorti blessé à la soixante-douzième minute. Crampe, cheville ? Impossible à dire. Son remplaçant, Ryan Fraser, provoquait alors un penalty devant Pope. Wilson creusait à nouveau l'écart (3-1, 77e). La deuxième victoire de la saison pour le club du nord de l'Angleterre.

