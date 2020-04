Saint-Martin : « Nous devons investir massivement dans nos services publics »

Élu du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin appartient plutôt à l'aile droite de la majorité LREM à l'Assemblée nationale. © BERTRAND GUAY / AFP

L'Assemblée et le Sénat viennent d'adopter le second projet de finances rectificatives pour faire face à la crise du coronavirus. Cent dix milliards d'urgence sont prévus pour permettre aux entreprises et aux ménages de traverser le confinement. Mais la facture va encore monter. Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur général du Budget de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, explique les défis économiques qui vont se poser après le déconfinement.Le Point : C'est une loi de finances rectificatives effrayante que vous venez d'adopter. Le déficit va monter à plus de 9 % et la dette à 115 %. C'était indispensable ?Laurent Saint-Martin : C'était malheureusement nécessaire et indispensable. Soit vous laissez la crise mettre par terre tout un pan de votre tissu productif, soit vous acceptez que l'État s'endette pour sauver tout le monde. L'entre-deux n'existe pas vraiment. Quand vous mettez sous cloche l'économie comme on le fait avec le confinement, forcément, vous vous retrouvez rapidement avec un chômage partiel qui concerne un salarié sur deux. On ne pouvait par exemple pas se passer d'un fonds de solidarité, qui coûte cher, pour aider les petites entreprises. Cela nécessite aussi des garanties bancaires colossales. Mais il faut relativiser : la crise est d'une extrême violence et tous les États sont confrontés à cette situation. Nous...