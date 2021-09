Saint-Marin: vote historique sur la légalisation de l'avortement

Un couple devant des affiches pro et anti-avortement à Saint Marin, le 10 septembre 2021 ( AFP / Brigitte HAGEMANN )

Quarante-trois ans après l'Italie voisine, la petite république de Saint-Marin doit se prononcer dimanche, lors d'un référendum, sur la légalisation de l'avortement, un sujet très controversé dans ce micro-Etat à forte tradition catholique.

Cette minuscule enclave montagneuse dans le centre du territoire italien est l'un des derniers Etats d'Europe - avec Malte, Andorre et le Vatican - à interdire entièrement l'avortement, même en cas de viol, inceste, maladie du foetus ou danger pour la mère.

Au total, 35.411 électeurs sont appelés à voter, dont un tiers à l'étranger. Un autre bastion anti-avortement, Gibraltar, a assoupli sa législation après un référendum en juin.

A l'initiative de l'Union des femmes saint-marinaises (UDS), association féministe des années 70/80 ressuscitée en 2019, les habitants de ce petit pays doivent décider si oui ou non ils veulent donner aux femmes le libre choix d'avoir recours à l'IVG jusqu'à douze semaines de grossesse.

Après ce délai, l'avortement ne serait autorisé qu'en cas de menace pour la vie de la mère ou lorsque des anomalies ou malformations détectées chez le fœtus "comportent un grave risque pour la santé physique ou psychique de la femme".

- Issue incertaine -

A Saint-Marin, en l'absence de sondages, personne ne se hasarde à un pronostic sur ce référendum, dont l'issue est jugée très incertaine.

La statue de la liberté devant le Palais public dans le centre historique de Saint-Marin, le 6 septembre 2021 ( AFP / Vincenzo PINTO )

"Nous espérons bien gagner. La grande majorité des jeunes est de notre côté, car c'est une question qui touche directement à leur vie. Il est intolérable de traiter de criminelles les femmes qui se voient contraintes d'avorter", estime Francesca Nicolini, 60 ans, médecin et membre de l'UDS.

A présent, l'avortement est un crime passible d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans pour la femme et six ans pour le médecin qui le pratique. Mais dans les faits, il n'y a jamais eu de condamnations car les Saint-Marinaises se rendent en Italie pour avorter, contournant ainsi la loi.

Les résistances à la légalisation de l'avortement sont fortes, à commencer par le Parti démocrate-chrétien (PDCS) au pouvoir, qui a appelé à voter "non" pour "défendre le droit à la vie".

- Population divisée -

Les anti-IVG ont été confortés dans leur refus par le pape François qui a exprimé à dix jours du référendum une nouvelle fois son horreur de l'avortement, qu'il a assimilé à "un meurtre".

L'intérieur du Parlement de Saint-Marin, le 10 septembre 2021 ( AFP / Brigitte HAGEMANN )

Si la consigne de vote du PDCS, qui dispose d'un peu plus d'un tiers des députés au Parlement, est claire, le sujet de l'avortement transcende les traditionnels clivages politiques.

"La population est très divisée sur la question. Et même au sein du Parlement, il y a des membres des partis progressistes qui sont contre l'avortement et des députés de la droite qui sont pour, notamment en cas de viol ou malformation du foetus", constate Manuel Ciavatta, vice-secrétaire du PDCS.

"Je dirais qu'environ 50% des 60 députés sont pour et 50% contre", a-t-il déclaré à l'AFP. Quel que soit le résultat, son parti "respectera la voix des électeurs", a-t-il assuré.

En cas de victoire du "oui", ce serait un changement radical pour Saint-Marin, car l'interdiction de l'IVG date de 1865 et a été confirmée sous le régime fasciste (1923 à 1943) et par le code pénal de 1974.

A en croire les chiffres de l'Institut des statistiques de l'Italie (Istat), cités par le comité opposé à l'avortement, le recours des Saint-Marinaises à l'IVG a été cependant assez limité.

Des militants brandissent des affiches pour marquer le début de la campagne pour le référendum à Saint-Marin, le 9 septembre 2021 ( AFP / Brigitte HAGEMANN )

Entre 2005 et 2019, une vingtaine d'entre elles l'ont pratiqué en Italie par an, et la tendance a nettement diminué en 2018 (12) et 2019 (7).

Mais c'est toujours trop pour les adversaires de l'avortement comme Rocco Gugliotta, un magasinier de 41 ans: "Pourquoi seule la mère devrait-elle décider? Le père n'a-t-il aucun pouvoir de décision?".

A l'inverse, Alfiero Vagnini, un cuisinier de 65 ans, a opté pour le vote favorable: "Sur de nombreux sujets, Saint-Marin est en retard, nous devons devenir un pays plus moderne. J'espère que le +oui+ l'emportera, même si rien n'est moins sûr".

bh/ybl