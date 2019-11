Saint-Gobain se renforce sur un marché américain en croissance

Le groupe de matériaux et de distribution a annoncé, mardi 12 novembre, l'acquisition de Continental Building Products pour 1,3 milliard d'euros.

Saint-Gobain poursuit sa politique de cessions-acquisitions destinée à se renforcer dans les secteurs les plus rentables, un des deux piliers du programme « Transform & Grow » lancé en janvier 2019 par son PDG, Pierre-André de Chalendar. Le numéro un mondial du verre et des matériaux pour l'habitat a annoncé, mardi 12 novembre, la conclusion d'un accord pour acquérir 100 % du capital de Continental Building Products (CBP), un spécialiste américain de la plaque de plâtre, pour 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros).

En proposant 37 dollars par action de la société de Virginie réalisant 510 millions de dollars de chiffre d'affaires et 130 millions de résultat opérationnel (Ebida), Saint-Gobain offre une prime de 34,4 % par rapport au cours moyen des soixante derniers jours. Grâce aux synergies dégagées (logistique, achats, frais généraux...), « l'opération devrait être créatrice de valeur dès la fin de la troisième année suivant sa réalisation », estime Benoit Bazin, directeur général délégué du groupe.

« Très sélectif »

Saint-Gobain se veut « très sélectif » dans ses acquisitions. Or, sa « cible » offre une « une importante complémentarité géographique avec les installations nord-américaines de Saint-Gobain », déjà très implanté au Canada, mais aussi aux Etats-Unis, où il réalise 4 milliards de chiffre d'affaires. Les usines de CBP sont implantées dans des Etats (New York, Floride et Kentucky) où la construction résidentielle a un fort potentiel de croissance avec un niveau de rentabilité élevé, assurent les dirigeants de Saint-Gobain. « Et les Etats-Unis sont le plus gros marché mondial », complète son PDG. Le groupe français deviendra ainsi un acteur de premier plan dans le secteur des plaques de plâtre.

