Saint-Étienne : vite, 2023 !

Au moment de conclure l'année 2022 face à Caen, ce vendredi (19h05), l'AS Saint-Étienne est dernière de Ligue 2. Les ambitions estivales et la perspective d'une remontée immédiate dans l'élite semblent désormais bien lointaines. Difficile de s'en étonner, au regard de ce qu'il se passe sur le terrain. Et de ce qu'il ne se passe pas dans les coulisses.

Page blanche et roman noir

La fin d'année est un moment propice aux bilans. On y dresse l'état des lieux de ce qui a été accompli au cours des douze derniers mois, on se satisfait des objectifs atteints, on mesure le chemin parcouru. Si elle se prête à ce petit jeu, il y a peu de chances que l'AS Saint-Étienne en ressorte avec le sourire. Fin décembre 2021, les Verts terminaient la phase aller du championnat à la dernière place de la Ligue 1. Un an plus tard, alors qu'il ne reste plus qu'un match à disputer en 2022, contre Caen ce vendredi (19h05), le club du Forez occupe toujours une peu envieuse position de lanterne rouge. Mais en Ligue 2, cette fois.Du bonnet d'âne de l'élite au fond de la classe située à l'étage inférieur, c'est peu dire que l'ASSE a connu une année 2022 calamiteuse, de bout en bout. Pourtant, un vent nouveau avait soufflé pendant l'été, laissant poindre l'espoir de jours meilleurs. Après la terrible désillusion du barrage perdu aux tirs au but face à Auxerre (1-1, 1-1, 4-5 TAB) , les dirigeants stéphanois ont voulu partir d'une page blanche, écrire une nouvelle histoire avec, à la baguette, Laurent Batlles. Cet ancien de la maison verte, comme joueur puis entraîneur de la réserve, a débarqué avec sa philosophie de jeu ambitieuse, qui avait permis à Troyes de grimper en Ligue 1 au printemps 2021. Le mercato, lui, a été plus animé qu'un chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens (24 départs, onze arrivées). Renforcé par des éléments d'expérience (Jimmy Giraudon, Anthony Briançon, Thomas Monconduit...), d'habiles manieurs de ballon (Victor Lobry, Mathieu Cafaro...) et des jeunes à fort potentiel (Lenny Pintor, Benjamin Bouchouari...), l'effectif avait fière allure. Sur le papier, du moins. Car sur le terrain, les résultats n'ont pas vraiment suivi.Plombés par trois points de pénalité, des mouvements de joueurs incessants et de nouveaux systèmes à assimiler, les Verts sont passés au travers de leur début de saison. On pensait toutefois qu'ils avaient trouvé leur rythme de croisière à la fin de l'été, au sortir d'un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com