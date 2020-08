Saint-Étienne, un cycle avec les petites roues

L'été stéphanois, tel qu'il a été mené par Claude Puel, a ressemblé à un vrai écrémage où les joueurs les plus vieux, les plus chers et les moins malléables ont été invités à plier bagage pour rebâtir avec un groupe bien vert. Le premier match de la saison face à Lorient permettra de savoir si cette nouvelle orientation a de quoi faire oublier la triste 17e place de la saison passée.

Saint-Étienne Lorient le 30/08/2020 à 15:00 Ligue 1 Uber Eats

Ruffier,

Des gants Mapa remontés jusqu'aux coudes et les fenêtres grandes ouvertes. Claude Puel n'a pas déconné au moment de faire son ménage estival. Arrivé en octobre dernier dans le Forez, le technicien s'est attelé à dépoussiérer les étagères des Verts en rangeant quelques bibelots au grenier et se débarrassant des encombrants. En plus de l'illustre Loïc Perrin (35 ans et 470 matchs en pro), ayant eu la bonne idée d'achever sa carrière sur une expulsion en finale de la Coupe de France après avoir esquinté la cheville de Kylian Mbappé, et de Yohan Cabaye (34 ans et 596 matchs), parti libre, c'est tout un carton d'indésirables qui a été posé à l'entrée de l'Étrat. C'est d'abord Stéphane Ruffier qui a été la première victime de l'intransigeance de Puel., expliquait ce dernier.