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Saint-Étienne : un barrage sous haute tension
information fournie par So Foot 14/05/2026 à 19:25

Saint-Étienne : un barrage sous haute tension

Saint-Étienne : un barrage sous haute tension

Exactement comme il y a deux ans, Saint-Étienne joue Rodez pour initier le sinueux chemin des barrages vers la Ligue 1, avec un rapport de force beaucoup moins évident qu’en 2024. Auteurs d’une saison très décevante au regard des investissements faits en début de saison et attendus de pied ferme par tout un public, les Verts sont sous pression avant d’affronter l’équipe la plus en forme d’Europe.

C’est une drôle de saison qui est en train de se vivre dans le Forez. Promis à une remontée rapide en Ligue 1 et dans le bon train pour réaliser cet objectif pendant presque toute la saison, Saint-Étienne s’est écroulé dans le sprint final. Sur trois des quatre derniers matchs de la saison, les Verts ont laissé tout latitude à Bastia de croire à son maintien (qui n’est plus), à Troyes de confirmer sa remontée dans l’élite et à Rodez d’entretenir sa forme olympique.

1 - Il y a 198 équipes dans les 5 grands championnats européens et leurs 2e divisions. Une seule est invaincue en 2026: ✨Rodez Aveyron Football ✨ Résistance. https://t.co/tBf2bnZaiY…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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