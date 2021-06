Saint-Etienne tourne la page des emprunts toxiques

Saint-Etienne s'est débarrassée du dernier des emprunts structurés qui ont représenté jusqu'à plus de 60% de l'encours de sa dette, a annoncé jeudi le maire LR de la ville, Gaël Perdriau.

La municipalité indique avoir trouvé en début de semaine un accord avec la banque irlandaise Depfa pour convertir à un taux fixe de 4,70% un emprunt à risque souscrit en 2007 et qui courait jusqu'en 2042.

Depuis le départ, cet emprunt structuré était resté à 0% mais il était susceptible de devenir très volatile à partir de 2020, avec un taux basé sur l'évolution de la parité entre euro/franc suisse et euro/dollar.

"Le risque potentiel maximal auquel nous étions exposés, calculé par nos conseils et les services de la ville, s'élevait à 120 millions d'euros hors capital", a déclaré à l'AFP Gaël Perdriau.

"Nous nous sommes mis d'accord avec Depfa sur un taux fixe de 4,70% pour les 17,5 millions d'euros de capital restant à rembourser", a-t-il poursuivi, ajoutant que "la banque a accepté de prendre à sa charge 8,4 millions d'euros" de l'indemnité de rupture anticipée qui s'élève à près de 30 millions.

Saint-Etienne, dont la part des emprunts dits "toxiques" dépassait 60% de la dette en 2008, avait ramené ce taux à 27% en 2014, au terme du mandat de l'ancien sénateur-maire socialiste Maurice Vincent (2008-2014), qui avait présidé l'association Acteurs publics contre les emprunts toxiques (Apcet).

La plus grosse partie de ces emprunts structurés avait été souscrite auprès de la banque franco-belge Dexia, le reste avec la Deutsche Bank, la Royal Bank of Scotland et Depfa.

DM/ari/dch