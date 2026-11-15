Saint-Étienne se fait peur mais élimine Rumilly, club de N1
Sainté évite l’hécatombe.
Alors que plusieurs pensionnaires de Ligue 2 ont pris la porte dès leur entrée en lice en Coupe de France ce week-end, dont le FC Metz, Saint-Étienne a validé son ticket pour la suite de la compétition . Cela n’a pourtant pas été si simple, sur la pelouse du Parc des Sports d’Annecy, où les Verts ont effectué le court déplacement pour y défier Rumilly. L’équipe de National 1 a été la première à ouvrir le score, en seconde période, avec un but contre son camp de Nathan Kasia.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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