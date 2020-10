Saint-Étienne s'offre aisément à Nice à domicile, en Ligue 1

Plombé par des erreurs individuelles derrière, Saint-Étienne enchaîne un quatrième match sans victoire en championnat. Bousculé pendant une large partie de la seconde période, Nice n'en demandait pas tant pour empocher les trois points et préparer au mieux son retour sur la scène européenne.

Saint-Étienne 1-3 Nice

Les ajustements de Puel, les trous dans la défense

Un centre anodin de Jordan Lotomba, Amine Gouiri qui coupe son effort voyant que le ballon ne peut pas lui parvenir et la défense des Verts qui décide d'offrir un énorme cadeau à l'attaquant international espoirs. Entre les deux, le pauvre Saïdou Sow qui tente de laisser filer le ballon jusqu'à son gardien Jessy Moulin mais l'effleure du bout du pied et empêche le portier stéphanois de s'en saisir. Une boulette totalement improbable, qui résume assez bien la première période vécue par l'AS Saint-Étienne face à des Aiglons plus précis. Plombés par de nombreuses absences, les Verts se présentent au coup d'envoi avec de nombreux néophytes. Côté niçois, en revanche, Dante et sa bande en profitent pour récolter une deuxième victoire d'affilée malgré un second acte totalement à l'avantage de Monnet-Paquet et ses copains. Bon à prendre, à quatre jours de retrouver le goût de l'Europe avec un déplacement en Allemagne pour y défier le Bayer Leverkusen.Avant cette fameuse 30minute, les Verts avaient déjà cédé une première fois à la suite d'un corner mal repoussé par Jessy Moulin et repris par Pierre Lees-Melou pour l'ouverture du score (0-1, 8). Une entame de match dans laquelle Saint-Étienne pose quand même progressivement le pied sur le ballon, essaie de trouver des décalages sur les côtés mais manque cruellement de justesse technique et d'idées pour déstabiliser une arrière-garde parfaitement