Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Étienne s'en sort et rallie les demi-finales Reuters • 13/02/2020 à 23:21









Saint-Étienne s'en sort et rallie les demi-finales par Matthieu Cointe (iDalgo) Saint-Étienne atteint le dernier carré de la Coupe de France après son succès face à Épinal ce jeudi. Les hommes de Claude Puel ont douté face au club de National 2 mais ont fini par s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Denis Bouanga a ouvert le score d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne en première période pour lancer les siens. Loin d'être conquérants, les Verts ont laissé des opportunités à leur adversaire mais la défense a tenu bon. Camara a ensuite doublé la mise à l'heure de jeu pour faire le break. Mais deux minutes plus tard, Saliba commettait une faute sur Krasso dans sa surface, et l'attaquant spinalien n'a pas tremblé pour transformer son pénalty. Saint-Étienne a ensuite résisté pendant une demi-heure grâce à un Stéphane Ruffier serein et sera bien présent en demi-finale de la compétition.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.