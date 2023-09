Saint-Étienne : Romeyer rachète les parts du club détenues par l’État

Même l’État ne veut plus de Sainté.

On l’avait oublié, mais l’État détenait près d’un quart de l’AS Saint-Étienne. Enfin, plus depuis ce mercredi. Rembobinons un peu : en 2004, Adao Carvalho avait acquis 22% des parts de l’ASSE pour 1,25 million d’euros via Croissance Foot, une société luxembourgeoise co-détenue avec Roland Romeyer. Sauf qu’en 2017, le tribunal de Saint-Étienne a estimé que l’argent utilisé par Carvalho avait une origine frauduleuse, et ses parts avaient donc été confisquées par l’État.…

LT pour SOFOOT.com