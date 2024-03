Saint-Étienne monte sur le podium, Bordeaux battu et Angers encore décevant

Angers s’inspire de sa saison dernière, en Ligue 1.

Avec la victoire de l’AJ Auxerre face à Caen (2-1) plus tôt dans l’après-midi, Angers devait s’imposer ce samedi face à Amiens. Mais une nouvelle fois, le SCO s’est raté. Alors que Zinédine Ould Khaled avait ouvert le score, les locaux se sont fait rejoindre, puis doubler en seconde période (1-2) . Les Angevins voient Saint-Étienne monter sur le podium et revenir à seulement deux longueurs de leur place de dauphin. Contrairement au SCO, les Verts sont inarrêtables et ont tordu Bastia, en Corse, toujours à la merci de la zone rouge (0-4) . Cette zone rouge, Annecy y campe toujours, mais, en s’imposant logiquement face à Bordeaux (3-1) , peut toujours espérer en sortir. Les Girondins n’y arrivent pas, et la perspective d’une troisième en Ligue 2 se rapproche.…

LT pour SOFOOT.com