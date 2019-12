Saint-Étienne : mais quel foot veut donc imposer la LFP ?

On s'y attendait, l'ASSE a été punie à cause de l'orgie pyrotechnique qui a embrasé le Kop Nord, à l'occasion de la réception du PSG. Mais la décision frappe par son ampleur, puisqu'il s'agit ni plus moins que de la fermeture des tribunes, jusqu'à nouvel ordre, d'un des stades de France les plus réputés pour son ambiance. Avec finalement une véritable interrogation : mais quel foot veulent donc imposer les pontes de la LFP et les instances du foot pro en général ?

Orgasme et fumis

La commission de discipline de la LFP a donc tranché après ce Sainté-Paris de la 18journée, disputé le 15 décembre dernier. Un avis de juge tout puissant : "" En cause évidemment, l'incroyable spectacle offert par les Magic Fans, dont l'Avant-Garde fêtait ses 20 ans, dans les toutes dernières minutes d'un match d'ailleurs largement parfumé de senteur de soufre et recouvert d'un familier voile gris (il avait déjà été interrompu par une première salve partie côté sud, lancée par les Green Angels). Et ce fut d'ailleurs son principal intérêt tant par ailleurs le PSG tua rapidement tout suspense. Il faudra un jour penser à lister ces rencontres qui n'existent que par la ferveur des virages populaires. Même Thomas Meunier avait presque envie de les remercier. ", a réagi le latéral du PSG." Nous y reviendrons. On doute donc que les 37 000 spectateurs, y compris le CUP dans son parcage, se soient focalisés sur autre chose que cet orgasme de couleurs vives, de vapeurs et d'explosions.Évidemment, tout le monde a immédiatement tourné le regard vers une LFP guère conciliante pour les ultras et leurs coutumes. Chacun son colonialisme. Elle ne s'est pas privée de faire un exemple. Surtout que l'incident intervient dans un contexte global où les instances du foot paraissent vouloir resserrer la vis sur ce sujet toujours sensible des supporters et d'une certaine manière saboter les timides tentatives de concertation entre les divers acteurs concernés, notamment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com