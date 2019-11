Saint-Etienne : les Verts boostés par leur génération Gambardella

Évidemment, il y a la tête de gondole : William Saliba, 18 ans, transféré cet été à Arsenal pour 25 millions d'euros plus des bonus. Puis prêté dans la foulée à l'ASSE.Mais derrière le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis), entraîné en débutants et poussins par le papa de Kylian Mbappé, Wilfrid, le talent ne manque pas. Dimanche, contre Monaco (1-0), Claude Puel a également aligné en défense centrale Wesley Fofana, 18 ans lui aussi, pour la troisième fois de suite en L1. Dès son arrivée, le nouveau coach des Verts n'avait pas hésité à abattre sa carte jeune en titularisant d'emblée Charles Abi, 19 ans.Abi comme Fofana ont brillamment remporté la Gambardella au mois de mai. Comme le gardien Stefan Bajic, 17 ans seulement, titularisé contre Metz cette saison. Saliba, qui s'est malheureusement blessé au cinquième métatarse cette semaine, était déjà « réquisitionné » par l'équipe première. À ces quatre-là, on peut ajouter Arnaud Nordin, 21 ans, formé lui aussi dans le Forez, mais également Kenny Rocha-Santos, parti cet été à Nancy, en Ligue 2.Sur le recrutement, Sainté s'ouvre sur la France entièreLongtemps dans l'ombre de son voisin lyonnais, la formation stéphanoise a le vent en poupe. « Ce succès en Gambardella met en lumière le centre. C'est bien. Mais c'est un travail de fond », explique le directeur du centre de formation du club, Philippe Guillemet.En 2017 est notamment lancé le projet « Mine Verte » par les anciens directeurs du centre, Bernard David et Julien Sablé. « Un projet basé autour de trois axes, poursuit Guillemet. La scolarité, le socio-éducatif et le sportif. On a obtenu des moyens supplémentaires du club. Et il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait avant ». Janot, Coupet, Ghoulam, Guilavogui, Zouma, Perrin, pour ne citer qu'eux, sont sortis de « L'Etrat » où tous cohabitent, des U12 aux professionnels, sur le même site. Ce qui facilite évidemment les ...