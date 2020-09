Saint-Étienne laisse filer deux points à Nantes

Dominatrice au tableau d'affichage pendant quasiment l'intégralité de la recontre, l'AS Saint-Étienne a cependant concédé le match nul ce dimanche après-midi sur la pelouse de Nantes (2-2). Il s'agit du premier accroc vert, cette saison. Le héros jaune se nomme Renaud Emond, venu inscrire un pion crucial quelques secondes après son entrée en jeu.

Nantes 2-2 Saint-Étienne

Départ anticipé

Longtemps, très longtemps, l'AS Saint-Étienne a cru poursuivre son parcours sans faute depuis le début de saison. C'était facile, c'était écrit, c'était gagné. Reste que ce n'était ni vrai, ni réel. Ce dimanche après-midi, sur la pelouse de La Beaujoire, les Verts ont en effet mené par deux buts d'écart jusqu'à vingt minutes du terme. Sauf que de valeureux Nantais, emmenés par Moses Simon et Renaud Emond, sont venus leur couper l'herbe sous le pied en parvenant à égaliser (2-2). Les gars du Forez sont même passés à deux doigts de se faire renverser dans le temps additionnel, sur un gros manqué de Simon. Ce match nul, plutôt logique, permet néanmoins aux joueurs de Claude Puel de garder leur fauteuil de leader de Ligue 1 à égalité avec Rennes.Les absences au coup d'envoi de Wesley Fofana (étrangement absent de la feuille de match) et de l'homme en forme du moment Romain Hamoua, laissé sur le banc par Claude Puel, n'empêchent pas les Stéphanois de démarrer ce match tambour battant. À peine plus d'une minute s'est en effet écoulée au moment où Yvan Neyou, bien servi par Bouanga, centre pour Adil Aouchiche. Lequel conclut de près, pour son premier but en Ligue 1 (0-1, 2). Les Verts sont même tout proches de doubler la mise quelques instants plus tard, mais la frappe de Nordin est sauvée sur sa ligne par un Pallois venu à la rescousse de son gardien parti à l'abordage (7).