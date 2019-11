Saint-Étienne lâche deux points contre Oleksandriïa

Repris dans le temps additionnel, l'AS Saint-Étienne sèche à Oleksandriïa dans la course aux seizièmes de finale (2-2). Même si Sainté reste invincible sous l'ère Puel, il y a de quoi broyer du noir.

FK Oleksandriïa 2-2 AS Saint-Étienne

Ruffier assure, Khazri conjure

C'est officiel : Saint-Étienne possède un autre visage depuis l'arrivée de Claude Puel au poste d'entraîneur. Invaincu en cinq matchs toutes compétitions confondues, les Verts avaient pour mission de poursuivre leur bonne dynamique en rentrant d'Oleksandriïa avec quelque chose dans les poches, et si possible trois points. Résultat ? Mission à moitié remplie, la faute à une fin de match complètement manquée. Grâce à deux buts sur autant de frappes cadrées, l'ASSE pensait obtenir un succès fondamental dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Et même si la qualification vient sans doute de s'envoler pour ses hommes, Puel peut voir le verre à moitié plein : oui, son Sainté reste invincible.2234 kilomètres, soit vingt-quatre heures et trente-six minutes de route sans compter les éventuels bouchons. Voilà ce que devait se coltiner tout bon supporter de l'AS Saint-Étienne adepte des déplacements européens et de la traversée des différentes frontières en voiture pour admirer son équipe dans le fin fond de l'Ukraine. Contre une équipe qui avait su embêter les Verts à Geoffroy-Guichard, les Stéphanois démarrent la rencontre avec la première occasion du match, mais la frappe de Jean-Eudes Aholou est trop enlevée pour trouver le cadre. En guise de réponse, Oleksandriïa réagit par trois fois : d'abord, Dmytro Hrechyshkin manque également d'adresse pour inquiéter Stéphane Ruffier. Ensuite, le tir d'Evgen Banada va être stoppé d'un arrêt réflexe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com