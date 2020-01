Saint-Étienne : «Je n'ai aucun problème à vivre dans l'ombre d'un autre», confie Jacky Bonnevay

Jacky Bonnevay, 58 ans, ancien joueur professionnel (OM, OGC Nice...), a été entraîneur principal pendant une dizaine d'années avant de se consacrer à un rôle d'adjoint de Gernot Rohr, Vahid Halilhodzic et, désormais de Claude Puel à Leicester puis sur le banc de Saint-Etienne, qui dispute à Monaco ce mardi soir un 8e de finale de Coupe de France. Pour lui, un retour dans l'ombre n'est pas un déclin, surtout dans une profession où la psychologie a remplacé l'autorité. Il s'en explique.Vous êtes adjoint depuis sept ans après avoir été longtemps entraîneur numéro un. Ne le vivez-vous pas comme une régression ?JACKY BONNEVAY. Pas du tout. Nous sommes trois à avoir connu ce parcours : débuter comme adjoint avant de vivre une longue période de numéro 1 et de redevenir numéro 2 : Guy Stephan (NDLR : adjoint de Didier Deschamps), Jean-Louis Gasset (longtemps celui de Laurent Blanc) et moi. Et notre force, c'est de bien comprendre les besoins de l'entraîneur. Je me sens épanoui dans mon travail. Pour cela, il me fallait tomber sur un coach principal acceptant de rendre sa noblesse au rôle d'assistant. Je n'ai pas l'impression d'être un porteur de plots. Je suis un des relais des joueurs avec le reste du staff. Le coach, c'est celui qui choisit les 11 titulaires. Ici, à l'ASSE, on a 30 joueurs. Cela signifie qu'une vingtaine d'entre eux ne débuteront pas et ne sont pas forcément heureux du choix. Ça, c'est la difficulté du numéro 1.Vivre parfois la cruauté d'un licenciement a-t-il motivé votre envie de changer de rôle ?C'était plus l'impression d'avoir fini mon parcours. Après Niort en 2008, je m'étais promis de ne plus être coach principal. Ce n'est pas la violence du licenciement mais je n'étais plus en harmonie avec moi-même. Comme une fin de cycle. Et je suis heureux d'avoir accompagné Gernot Rohr, Vahid Halilhodzic et désormais Claude Puel. Pourtant, j'ai eu des ...