Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Étienne fait coup double à Marseille Reuters • 18/09/2020 à 00:50









Saint-Étienne fait coup double à Marseille par Adonis Vesin (iDalgo) La victoire, la première place au classement et une invincibilité phocéenne de 41 ans achevée. Les hommes de Claude Puel, qui fêtait son 600e match en tant qu'entraîneur, se souviendront longtemps de leur déplacement au stade Vélodrome. Romain Hamouma a ouvert le score (6e) et, même si Aké touchait la barre transversale de Jessy Moulin (54e), le Gabonais Bouanga donnait deux longueurs d'avance aux Verts (75e). Avec trois succès en trois matches, six buts marqués et zéro encaissé, Saint-Étienne réussit parfaitement son début de saison. Les Ligériens devront confirmer dimanche à Nantes tandis que les Bucco-Rhodaniens recevront le même jour Lille.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.