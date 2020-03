So Foot • 05/03/2020 à 22:55

Saint-Étienne en finale après un but de Ryad Boudebouz sur le gong !

Alors que Saint-Étienne et le Stade Rennais se tenaient en respect, Ryad Boudebouz a envoyé les Verts en finale de la Coupe de France grâce à un but inscrit à la dernière minute du temps additionnel juste avant la prolongation. Tout, sauf immérité.

Saint-Étienne 2-1 Rennes

Kolodziejczalisation

Rennes,

83minute. Claude Puel, réputé à tort ou à raison pour ses choix généralement défensifs, sent le coup. La demi-finale opposant son Saint-Étienne au Stade Rennais est bloqué à un partout, et tout le monde attend les prolongations. Pourtant, l'entraîneur français demande à Yann M'Vila de céder sa place à... Ryad Boudebouz. Décision résolument offensive, donc. Et décision payante, surtout : dix grosse minutes après son entrée, la frappe du gauche de l'Algérien offre aux Verts... une place en finale de la Coupe de France, tout simplement ! Une qualification acquise à la dernière seconde, donc. Mais une qualification loin d'être volée, tant l'ASSE a montré un visage différent de celui observé en championnat. Voilà qui devrait embellir une fin de saison trop tôt annoncée comme cauchemardesque.Masque à oxygène de marque Coupe de France sur la tête pour oublier le championnat, les Stéphanois trouvent rapidement leur souffle. Pas du tout asphyxiés par Rennes malgré la première occasion de Del Castillo (arrêt de Moulin) ni étouffés par la forte pression du Stade Geoffroy-Guichard, les Verts signent même une bonne entame de match. Il faut d'ailleurs un sauvetage de Da Silva devant Cabaye pour éviter l'ouverture du score côté breton, puis une certaine sérénité de la part de Mendy face à Diony. Sainté serait-il en train de jouer au ballon ?