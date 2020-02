Saint-Étienne crée l'exploit contre Épinal

Tombés sur des Verts peu inspirés et dominés, Épinal (National 2) voit son parcours s'arrêter au stade des quarts de finale de la Coupe de France. Mais ce sont bien les Vosgiens et leur buteur Jean-Philippe Krasso qui laisseront malgré tout la meilleure impression.

SA Spinalien 1-2 AS Saint-Étienne

La fable du gros Poucet

Pour Xavier Collin, entraîneur d'Épinal, ce quart de finale historique devait être "". Pour les Vosges, pour son club, pour ses joueurs et pour son travail personnel. Ce jeudi à Nancy, ça été bien plus que ça. Puisqu'en plus de mettre en lumière la toute petite forme de Saint-Étienne, le SAS a démontré durant 90 minutes une solidarité folle et un sacré caractère. Pourtant, à cause de deux pions de Bounga et Camara et pas grand-chose d'autre, les Spinaliens ne pourront entrer dans le club très fermé des équipes de quatrième division à atteindre les demi-finales de la Coupe de France (Calais, Montceau-les-Mines et Quevilly). Les Verts, eux, retrouvent le carré final, cinq ans après leur dernière apparition, mais sont tout de même repartis la tête basse." Comme promis par le coach Collin, le SA Spinalien ne déroge pas à ses principes. Ceux qui veulent que son public préfère la baston, le jeu direct et pèse grâce à sa doublette Biron-Krasso. Ce dernier ne met d'ailleurs pas longtemps à chercher des crasses à l'arrière-garde stéphanoise par un coup du sombrero. Les Verts sont décontenancés, la jouent petit bras et serrent les fesses sur les coups de pied arrêtés de Nicolas Borodine, sans qu'aucun Vosgien n'arrive à trouver la mire. Il faut se le dire : l'ogre n'est pas celui que l'on croit.