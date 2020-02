Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Étienne coule à Metz Reuters • 02/02/2020 à 19:26









Saint-Étienne coule à Metz par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Metz poursuit sur sa bonne lancée après sa victoire contre Saint-Étienne ce dimanche en Ligue 1 (3-1). Les joueurs de Vincent Hognon enchaînent un cinquième match sans défaite en championnat et s'éloignent de la zone rouge. Nguette a ouvert le score en première mi-temps d'une frappe croisée, avant de délivrer une passe décisive à Habibou Diallo à l'heure de jeu. Dans tous les bons coups ce soir, Nguette s'est offert un doublé pour assommer les Verts. Romain Hamouma a sauvé l'honneur à la 89e minute de jeu, sans conséquence sur le match. Les Stéphanois en sont à cinq défaites sur leurs six derniers matchs en Ligue 1 et sont 15e au classement, avec seulement quatre points d'avance sur Amiens, premier barragiste.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.