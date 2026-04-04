Saint-Étienne arrache un point à Nancy au bout du temps additionnel
Nancy 1-1 Saint-Étienne
Buts : Fdaouch (6 e ) pour le Chardon // Stassin (90 e +7) pour les Verts
Les Verts ont failli s’y piquer. Alors que les Stéphanois restaient sur une série de sept matchs sans défaite (six victoires et un nul), le déplacement dans la préfecture de Meurthe-et-Moselle s’est finalement avéré plus que périlleux, puisque les protégés de Philippe Montanier ont réussi à arracher le match nul au bout du temps additionnel grâce à Lucas Stassin (1-1).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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