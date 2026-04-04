Saint-Étienne arrache un point à Nancy au bout du temps additionnel

Saint-Étienne arrache un point à Nancy au bout du temps additionnel

Nancy 1-1 Saint-Étienne

Buts : Fdaouch (6 e ) pour le Chardon // Stassin (90 e +7) pour les Verts

Les Verts ont failli s’y piquer. Alors que les Stéphanois restaient sur une série de sept matchs sans défaite (six victoires et un nul), le déplacement dans la préfecture de Meurthe-et-Moselle s’est finalement avéré plus que périlleux, puisque les protégés de Philippe Montanier ont réussi à arracher le match nul au bout du temps additionnel grâce à Lucas Stassin (1-1).…

LB pour SOFOOT.com