Saint-Denis Saint-Leu, le club qui rêvait d'habiter le Stade de France

À la fin des années 1990, le FC Saint-Leu et l'US Saint-Denis fusionnent pour monter ensemble un projet XXL. Le but : devenir la deuxième équipe de Paris qui compte, et pouvoir évoluer, à terme, au Stade de France. Aidé par l'investissement de gros sponsors, le club de National 1 réalise alors un recrutement pléthorique, chapeauté par Didier Notheaux et Dominique Rocheteau. La première saison ratée sur le plan sportif marque pourtant le début d'une terrible descente aux enfers, qui ne s'arrêtera qu'au dépôt de bilan trois ans plus tard, en 1999. Oui, le projet était éphémère.

Un exploit contre Nantes en guise de sursis

Jusqu'au bout, il aura tout essayé. Avant d'affronter le regard de la DNCG à la fin de la saison 1997-1998, Bernard Meurant, le trésorier du Saint-Denis Saint-Leu FC, s'affaire pour mettre la main sur le moindre franc encore récoltable., se rappelle aujourd'hui le retraité.Quelques semaines plus tard, le club de National 1 est rétrogradé en CFA, avant de déposer le bilan un an après, moment où les deux villes divorcent. Trois ans plus tôt, le mariage était pourtant prometteur.Pour comprendre toute l'histoire de Saint-Denis Saint-Leu, il faut remonter 25 ans en arrière. Au 4 février 1995 précisément. À une époque où le FC Saint-Leu n'avait pas encore fusionné avec l'US Saint-Denis, les Val-d'Oisiens - alors en National 1 - éliminaient le grand FC Nantes de Makélélé, Pedros et Ouédec en seizièmes de finale de Coupe de France (1-1, 4-2 t.a.b), pour signer le plus authentique exploit de leur histoire., se souvient Meurant.Derrière la folie populaire et l'historique performance des joueurs saint-loupiens se cache pourtant une réalité économique qui commence à pointer le bout de son nez :