Saïed, Ghannouchi... en Tunisie, les islamistes aux commandes

Le nouveau rapport des forces politiques en Tunisie est connu. Après l'élection de Kaïs Saïed, un juriste conservateur et anti-système à la tête du pays, l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a ouvert sa IIe législature le 13 novembre et investi Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahda, président de l'institution. Enfin, sur proposition des députés du parti islamiste Ennahda, arrivé en tête aux législatives d'octobre, Saïed a rapidement désigné le Premier ministre en charge de former un gouvernement.« Habid qui ? », moquaient les éditorialistes dans les émissions du soir. Habib Jemli, ingénieur agronome passé par le Secrétariat d'État à l'agriculture entre 2011 et 2014, au sein, déjà, d'un exécutif islamiste. « Inconnu du grand public », comme il est dit pudiquement. « Une marionnette », d'après une militante féministe, de toutes les manifestations pour la démocratie depuis la révolution.Avec un président de la République plutôt réticent à l'idée de réformes pour moderniser la société (l'égalité femmes hommes dans l'héritage, la dépénalisation de l'homosexualité), et le leadership d'Ennahda au Parlement, certains s'inquiètent de voir le jeu politique dominé par les islamistes. La réalité des équilibres est plus complexe.Ennahda sera forcée à des alliancesEn recul de 17 sièges, Ennahda sera forcée à des alliances moins confortables que sous les gouvernements Chahed (Premier ministre sortant, désavoué par les derniers scrutins). Sans Qalb Tounes (« au cœur de la Tunisie »), le parti de Nabil Karoui, battu au second tour de la présidentielle, elle ne pourra pas distribuer les cartes de cette mandature. Or, l'homme d'affaires, qui a fait campagne en prison pour un dossier d'évasion fiscale, a durement attaqué la formation de Ghannouchi, rappelant sa possible implication dans les assassinats politiques de 2013. Pour le moment, c'est une entente ...