Saïd Chabane : l'indécence aux enfers

Angers SCO file tranquillement vers la Ligue 2. Pour Saïd Chabane, son président démissionnaire, la fin de saison pourrait être plus raide. Ses barrages, il les jouera en juin dans un procès pour agressions sexuelles. Au club, il a instauré un climat de paranoïa entre suspicion d’espionnage, intimidations et filatures.

Les stages d’avant-saison offrent pour toutes les équipes professionnelles une escapade ensoleillée avant le lancement des hostilités. Pendant longtemps, le SCO d’Angers a posé ses crampons sur la côte Atlantique, aux Sables-d’Olonne, dans un hôtel thalasso face à l’océan. Le séjour se termine par un traditionnel match amical entre le staff du club et le personnel de l’établissement, composé de serveurs, cuisiniers ou intendants. Le président Saïd Chabane participe à cette rencontre, avec un style bien à lui. Lunettes de soleil sur le nez, il fait parler sa technique balbutiante. « C’est un clown sur un terrain de foot. Quand tu le vois avec un ballon, tu te dis : “Ça va être long ce match.” Il est pas foutu de faire un contrôle » , dépeint un participant. Avant un match, le président se blesse dès l’échauffement. Une autre fois, il tient sa place et plante un but. Par quel miracle ? Son staff fait tout le travail, un adjoint élimine la défense adverse avant de servir un caviar devant le but vide, Chabane n’a plus qu’à la pousser au fond. Tout heureux, le président félicite ses troupes pour l’offrande : « Merci pour la passe déf ! » Ses coéquipiers tiquent : « La passe quoi ? » Chabane insiste : « Bah, la passe défensive. » Il n’y a pas que balle au pied que Saïd Chabane est à la peine. Question sémantique aussi, la conduite est hasardeuse.

Charcuterie, papier toilette et surveillance

Il faut dire que personne ne l’avait vraiment vu venir à la tête du club. En 2011, il n’est qu’un actionnaire parmi d’autres au chevet d’un SCO déjà au creux de la vague. Le président d’alors, Willy Bernard, est accusé de malversations. En mai 2011, quelques semaines avant son procès pour diverses infractions financières qui lui vaudront finalement une condamnation à deux ans de prison avec sursis, il s’offre un dernier kif et organise son mariage à Marrakech. En marge de la réception, il convoque une poignée d’entrepreneurs et actionnaires, dont Bertrand Baudaire, le PDG des restaurants La Boucherie, pressenti pour reprendre les clés du club. Assiste à ce conciliabule un inv

Par Pierre-Philippe Berson et Clément Gavard pour SOFOOT.com