information fournie par So Foot • 03/02/2024 à 13:41

Saïd Benrahma ne cache pas son bonheur d’avoir signé à Lyon

Libéré, délivré.

Après de longues heures de doute, Saïd Benrahma a finalement vu son transfert vers l’Olympique lyonnais être validé. L’ancien joueur de West Ham retrouve donc l’Hexagone pour cette deuxième partie de saison. « C’était très dur, j’étais déçu, je pensais que ça n’allait pas se faire , a-t-il confié aux médias du club rhodanien à propos de ce transfert presque avorté. Lyon a tout fait très bien, ça fait un mois et demi que je parle avec le club. C’était un peu compliqué, mais les dirigeants ont été bons avec moi, m’ont montré un vrai intérêt. J’avais besoin d’un club qui me donne cet amour, et là, je l’ai ressenti. C’était un soulagement quand ça a été officialisé. » …

TB pour SOFOOT.com