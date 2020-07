Saïd Benrahma, le juste retour des choses

Auteur d'un nouveau doublé décisif sur la pelouse de Derby County ce week-end, Saïd Benrahma est l'un des meilleurs joueurs de Championship cette saison et la pierre angulaire d'un Brentford qui rêve d'atteindre la Premier League pour la première fois de son histoire. Au bout d'une seconde saison anglaise XXL, l'Algérien a surtout une pile de courtisans (dont Chelsea) à ses pieds.

Chaque fois, le même enchaînement : stupéfaction, incompréhension, adoration. Puisqu'il s'est désormais habitué, Saïd Benrahma préfère tirer la langue en réponse. Samedi, sur la pelouse de Derby, où Brentford est allé chiper une vingt-troisième victoire cette saison qui lui permet de recoller à trois points de West Bromwich Albion, accroché un peu plus tard à Blackburn, l'Algérien a de nouveau joué avec les projecteurs. Lespeinaient à faire la différence à la pause ? Pas de problème, Benrahma a alors accéléré, profité d'une faute de main de Ben Hamer pour filer l'avantage aux siens et a ensuite sorti, quinze minutes plus tard, son enchaînement favori. À savoir : prise de balle le long de la ligne de touche côté gauche, conduite du bout du pied droit, crochet court pour s'ouvrir une fenêtre de tir et frappe tendue petit filet opposé. Facile ? On dirait. Dans sa zone technique, son coach, Thomas Frank, a préféré en rire tout en serrant la tête de son numéro 10 entre ses doigts. Quelques jours plus tôt, le technicien danois avait déjà ouvert son cœur :Depuis la reprise, Benrahma a déjà planté sept fois en six matchs, ce qui fait grimper son total de la saison en cours à dix-sept buts, auxquels il faut ajouter neuf passes décisives. Simple : ce type vole, si bien que Chelsea serait prêt à craquer un gros chèque pour le faire venir cet été. Oui, rien que ça.