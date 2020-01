Sahel, une équation terroriste à résoudre d'urgence

A la réunion de Pau, Emmanuel Macron, le président burkinabè du G5 Sahal , Roch Christian Marc Kaboré, et ses homologues ont été clairs : l'ennemi à abattre s'appelle le groupe terroriste de l'Etat islamique dans le grand Sahara. C'est l'EIGS qui a causé en trois mois une véritable hécatombe dans les forces africaines réparties dans la zone des trois frontières. C'est aussi en pourchassant ces hommes au Mali que s'est produite la collision entre deux hélicoptères français, causant la mort de 13 militaires en novembre dernier. Pour Roch Marc Christian Kaboré, il en va de la crédibilité des armées sur le terrain, à qui le chef de l'Etat français a demandé des résultats, y compris en creux au dispositif Barkhane qui devra désormais travailler plus étroitement avec le G5 Sahel.Lire aussi Sahel : comment l'État islamique y joue son avenirLire aussi Sahel-Barkhane : la riposte prend un nouveau souffle Provoquer un électrochocLe président nigérien, lui, a tranché dans le vif. Il a limogé le jour de la réunion à Pau son chef d'état-major, celui de l'armée de Terre, l'inspecteur général des armées et le secrétaire général du ministère de la Défense. Les têtes de l'armée sont tombées. Mahamadou Issoufou a choisi l'électrochoc pour raviver le moral de ses troupes, qui ont perdu 71 des leurs en décembre à Inates et 89, quelques jours plus tard, dans le poste de Chinagoder. Un massacre et une menace sur la capitale, distante de...