Sahel : Macron annonce l'envoi de 220 soldats supplémentaires

C'est un signal fort qu'a envoyé Emmanuel Macron ce lundi 13 janvier, à Pau, avec les dirigeants des pays G5 Sahel. Alors que l'armée américaine devrait réduire ses effectifs en Afrique, la France va augmenter son contingent militaire. Emmanuel Macron a en effet annoncé l'envoi de 220 hommes supplémentaires, qui viendront renforcer les troupes françaises de Barkhane, déjà fortes de 4 500 hommes.Comme le leur réclamait le président français, les dirigeants des pays G5 Sahel ont signé une déclaration commune où ils ont "exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel". Une réponse très attendue par Paris à la montée du sentiment anti-français en particulier au Mali et au Burkina. Lors de leur conférence de presse commune lundi soir, ces derniers n'ont cependant fait aucun commentaire sur le sujet.Lire aussi Le monde en 2030 ? Le Sahel en ébullition ?"Coalition pour le Sahel"Les participants ont aussi convenu des évolutions stratégiques de la lutte anti-jihadiste, concentrant leurs efforts sur certains points, augmentant les efforts de formations des armées du Sahel et appelant tous les pays et partenaires souhaitant contribuer à participer à une "Coalition pour le Sahel". Les pays du G5 Sahel ont aussi "exprimé leur reconnaissance à l'égard de l'appui crucial apporté par les Etats-Unis et ont exprimé le souhait de sa continuité" alors que les Etats-Unis envisagent un désengagement."C'est un...