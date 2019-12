Sahel : logistique, là où le bât blesse

Le lourd bilan de l'attaque terroriste contre le camp d'Inates au Niger est le plus important depuis le début des incursions des groupes djihadistes dans ce pays. 71 morts, sans compter les disparus et les blessés qui risquent d'augmenter ce triste record, qui représente un nombre de pertes jamais atteint au Sahel en une seule bataille contre des insurgés islamistes. Galvanisés par leurs succès depuis trois mois dans la région des « trois frontières », ces groupes armées terroristes, les GAT en langage militaire, poussent désormais leur avantage en lançant une sorte d'offensive générale avec des attaques à répétition et des effectifs importants, pendant que le leitmotiv du gouvernement à Paris mise sur les années pour inverser la situation, comme si cette antienne pouvait estomper ce qu'on peut désormais qualifier à ce stade d'échec. De quoi irriter les présidents des pays du G5 Sahel qui estiment ne pas porter, du moins totalement, la responsabilité de cette situation désastreuse.Lire aussi Terrorisme dans le Sahel : l'armée nigérienne perd 71 soldats Lire aussi Sahel : Macron reporte le sommet de Pau Tout le Sahel ébranléIls le rappellent volontiers : l'origine du terrorisme qui se répand comme un feu de brousse trouve son origine dans l'intervention militaire en Libye, dont la France a été le maître d'?uvre. Faute de ne pas avoir accompagné l'après Kadhafi et en ne contrôlant pas ses immenses stocks d'armes livrés aux...