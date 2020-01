Sahel : les opérations antidjihadistes s'accélèrent

C'est un important coup dur porté aux factions djihadistes qui agissent dans la région. La force française Barkhane a mené ces deux dernières semaines une série d'opérations dans le centre du Mali et dans le nord du Burkina, dont une première opération aérienne commune avec l'armée burkinabée, qui a permis la « neutralisation » d'au moins une vingtaine de djihadistes, a annoncé, ce jeudi 9 janvier, l'état-major français. « Plusieurs opérations ont permis de porter des coups durs aux groupes armés terroristes ces dernières semaines », a déclaré le porte-parole de l'état-major, à quelques jours de la tenue lundi 13 janvier du sommet de Pau (Sud-Ouest), où le président français Emmanuel Macron recevra ses homologues du Sahel pour évoquer la dégradation de la situation sécuritaire dans cette région.Lire aussi Sahel : l'heure du sursaut franco-africain ?Lire aussi L'opération Barkhane « à un tournant »Bourbier « sahélien »Une dizaine de jours après l'opération qui avait permis la « neutralisation » de 40 djihadistes dans la région malienne de Mopti, les 20 et 21 décembre, une autre opération a été conduite fin décembre dans la même zone « après que le rassemblement de plusieurs terroristes a été repéré », a souligné le colonel Frédéric Barbry. « Un assaut héliporté a permis aux commandos de Barkhane, appuyés par une patrouille de Tigre et de Gazelle, de mettre hors de combat six...