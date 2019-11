Sahel : « Le terrorisme sera vaincu ! »

Il est certain que le terrorisme ne triomphera pas. Ni au Mali ni ailleurs. Cela est une vérité constante dans l'histoire. Les groupes terroristes peuvent porter des coups sévères contre leurs adversaires déclarés, comme récemment à Indelimane. Ils peuvent donner l'impression d'avoir le vent en poupe en convainquant ainsi de nombreux individus perdus d'adhérer à leurs causes. Cependant, tôt ou tard leurs aventures seront toujours vouées à l'échec. La violence et la destruction ne peuvent servir d'objectifs politiques.Lire aussi Militaires français tués au Mali : le plus lourd bilan depuis 1983Lire aussi Terrorisme : et si l'échec afghan se répétait au MaliSérie noireLe recul significatif de l'État islamique en est une illustration évidente. Son chef a fini par être rattrapé et a été contraint de se suicider pour ne pas tomber entre les mains de l'armée américaine qui était sur sa trace depuis quelques années. Il rejoint ainsi Ben Laden et d'autres moins illustres, en Somalie ou en Tunisie, sur la liste des fauteurs de morts qui finissent par être emportés par leur haine. Plus près de nous, les leaders terroristes qui écument le nord et le centre du Mali ou les pays voisins auront probablement le même sort. La seule incertitude étant le moment. Il est impossible pour un groupe armé terroriste de conquérir et de gérer durablement un espace. Les talibans afghans comme les shebabs somaliens, organisés et puissamment armés, restent...