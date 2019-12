Sahel : le G5 appelle la communauté internationale à mieux le soutenir

« Les chefs d'État réitèrent leur volonté de tout mettre en ?uvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces nationales et les forces internationales alliées », selon le communiqué final du sommet qui a réuni les présidents du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et de la Mauritanie, qui forment le G5 Sahel. Initialement prévu à Ouagadougou, le sommet a été relocalisé à Niamey, en signe de solidarité après la sanglante attaque du camp militaire d'Inates mardi, dans l'ouest du Niger, près de la frontière malienne, dans laquelle 71 soldats nigériens ont été tués par des djihadistes. Les chefs d'État du G5 ont également lancé un appel aux autres pays de la grande région pour « un renforcement de la coopération entre les services de sécurité et de renseignement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière », selon le communiqué.Lire aussi G5 Sahel : un sommet d'urgence pour préparer la riposteLire aussi Sécurité en Afrique : et l'Union africaine dans tout ça ?Des attaques de plus en plus fréquentes?Malgré la présence des forces françaises (4 500 soldats de Barkhane), régionales (force militaire conjointe du G5 Sahel), de l'ONU (Minusma au Mali), ainsi que de forces américaines, le Sahel subit des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, depuis les premières violences dans le nord du Mali en 2012. L'attaque d'Inates, la plus meurtrière de...