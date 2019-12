Sahel : la bataille pour la sécurité alimentaire

En cette fin d'année 2019, le Sahel, et plus largement l'Afrique de l'Ouest, fait face à deux grandes nouvelles. D'un côté, on a produit dans la région jusqu'à 15 % de plus de nourriture que les années précédentes. De l'autre, 9,4 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans 16 pays au moins. C'est l'une des données qu'ont révélées des experts réunis depuis le 9 décembre au siège de l'OCDE à Paris. Alors, si la nourriture est là, comment expliquer que les personnes n'y ont pas accès ? C'est pour mieux comprendre cette situation, ce véritable paradoxe, que le Réseau de prévention des crises alimentaires (RCPA) s'est plongé dans les chiffres et les cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour toute une série de raisons, les populations n'accèdent pas à la nourriture qui a été produite. Au premier rang de ces motifs figurent, sans surprise, l'insécurité et les violences intercommunautaires qui continuent de faire des victimes et des déplacés dans cette région.Lire aussi Autosuffisance alimentaire : pourquoi et comment l'Afrique compte relever le défiLire aussi Agriculture, alimentation, déforestation? Que dit le rapport spécial du Giec ?Où et comment situer l'urgence ?Mahalmoudou Hamadoun, coordonnateur du programme régional à la sécurité alimentaire (Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILSS), est formel : le nombre de personnes nécessitant une aide immédiate est le...