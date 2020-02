Sahel : l'Union africaine descend plus fort dans l'arène

La décision a été prise lors du sommet de l'Union africaine début février, mais c'est seulement maintenant que l'information est rendue publique. Le commissaire de l'UA à la paix et la sécurité, Smaïl Chergui, a en effet indiqué lors d'une conférence de presse que l'organisation panafricaine comptait envoyer 3 000 soldats au Sahel. C'est un signal militaire mais aussi et surtout politique qui illustre que les États africains entendent de moins en moins sous-traiter à d'autres organisations internationales ou à d'autres pays non africains la question de la lutte contre le djihadisme terroriste. Plus que jamais donc la résolution du problème de la dégradation de la sécurité dans le Sahel est au c?ur de l'agenda de l'UA même si, en l'occurrence, les modalités et le calendrier exact du déploiement des soldats ne sont pas précisés.Lire aussi À Addis-Abeba, l'Union africaine veut « faire taire les armes »L'UA main dans la main avec le G5 SahelCité par l'AFP, Smaïl Chergui a indiqué que « sur la décision du sommet de travailler au déploiement d'une force de 3 000 hommes pour aider les pays du Sahel à affaiblir les groupes terroristes », c'est une décision sur laquelle l'organisation panafricaine allait travailler avec le G5 Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao). Et d'expliquer les raisons de cette décision gardée secrète un moment : « La menace progresse et devient plus complexe. » C'est...