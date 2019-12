Sahel : l'heure du sursaut franco-africain ?

L'opération au Mali dans la région de Mopti par les commandos français qui a permis la neutralisation, dans le jargon militaire, c'est-à-dire l'élimination de 33 terroristes, semble marquer le début d'une contre-offensive voulue, sinon exigée par Emmanuel Macron. Une victoire qui tombe à pic, au moment où le président français, après la Côte d'Ivoire, termine sa tournée africaine au Niger pour s'incliner à Niamey devant les sépultures des 71 militaires nigériens tombés sous les balles des djihadistes dans leur camp d'Inates, tout près de la frontière du Mali.Lire aussi G5 Sahel : « Sans la France, la situation dans la région serait bien pire »Lire aussi Mahamadou Issoufou : « On a besoin de plus de Barkhane »Il fallait freiner la mauvaise dynamique?Face au terrible bilan depuis octobre dernier des armées africaines et de celui du dispositif Barkhane qui a perdu d'abord un soldat, puis 13 membres d'équipage au cours de la collision de deux hélicoptères en opération, la situation ne pouvait plus durer ainsi aux yeux du chef de l'État français. Celui-ci se garde bien d'utiliser les éléments de langage proférés par ses ministres directement concernés par le dossier, qui répètent à l'envi qu'il faudra 15, sinon 30 ans, pour stabiliser la situation au Sahel. Le problème étant politique, se défaussant de fait sur les gouvernances africaines qui refusent de prendre totalement à leur compte les difficultés de la lutte...