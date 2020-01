Sahel : comment la France compte réellement s'y prendre

Le président burkinabè Kaboré l'avait dit le 13 janvier à la rencontre de Pau avec ses homologues du Sahel et Emmanuel Macron : après les sanglants revers enregistrés dans la région des trois frontières, il y va « de notre crédibilité, incluant par là même la présence militaire française qui, de la même manière que ses partenaires africains, n'a pas réussi jusqu'ici à enrayer les offensives des groupes armés terroristes ». Aujourd'hui, le chef d'état-major de l'armée française, le général Lecointre, précise l'articulation du nouveau dispositif censé casser cette dynamique mortifère. C'est peu de dire que les bilans sont désastreux et inédits. Et c'est au-delà de ce qui s'est vu en Afghanistan ou en Irak, où les djihadistes ont rarement réussi à éliminer une centaine de soldats à chacune de leurs attaques contre des positions des armées régulières de ces pays. « Difficile d'être partout avec 4 500 hommes, dont tous ne sont pas combattants, dans un territoire aussi vaste », souligne le patron de l'armée française. Aussi, la nouvelle tactique est de concentrer les forces dans cette fameuse région des trois frontières, devenue un sanctuaire de l'État islamique du Grand Sahara (EIGS), la cible à abattre depuis qu'Emmanuel Macron a désigné ce groupe terroriste à Pau. « Un ennemi qui revendique son affiliation à Daech avec des composantes ethniques », précise l'officier supérieur. L'objectif est d'obtenir, selon lui,...