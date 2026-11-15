Saha ne croit pas que Pochettino soit l'homme de la situation
Les pieds dans le plat. La nomination de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United ne fait pas que des heureux . C’est le moins que l’on puisse dire. Parmi eux, on retrouve l’ancien attaquant français Louis Saha , qui a porté les couleurs de Manchester United entre 2004 et 2008.
« Je suis très surpris »
« Je suis dubitatif . Je suis convaincu qu’il va rencontrer des difficultés, des défis, et qu’il devra attendre un bon mois et demi avant de pouvoir recruter de nouveaux joueurs. […] Le moment n’est pas idéal, car il est encore avec l’équipe nationale . Donc je ne sais pas. Je suis très surpris, c’est pour ça que je suis dubitatif. » …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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