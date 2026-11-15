Saha ne croit pas que Pochettino soit l'homme de la situation

Saha ne croit pas que Pochettino soit l'homme de la situation

Les pieds dans le plat. La nomination de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United ne fait pas que des heureux . C’est le moins que l’on puisse dire. Parmi eux, on retrouve l’ancien attaquant français Louis Saha , qui a porté les couleurs de Manchester United entre 2004 et 2008.

« Je suis très surpris »

« Je suis dubitatif . Je suis convaincu qu’il va rencontrer des difficultés, des défis, et qu’il devra attendre un bon mois et demi avant de pouvoir recruter de nouveaux joueurs. […] Le moment n’est pas idéal, car il est encore avec l’équipe nationale . Donc je ne sais pas. Je suis très surpris, c’est pour ça que je suis dubitatif. » …

TM pour SOFOOT.com