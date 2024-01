Sage : « On m’a demandé de continuer encore un peu »

Malgré son nom, il n’a pas été assez Sage, a priori.

Malgré la grande bouffée d’oxygène qu’il a donné aux Lyonnais, Pierre Sage n’a pas reçu de contrat en bonne et due forme au pied du sapin. « L’idée est de créer les conditions pour que cela fonctionne avec ou sans moi. L’équipe doit dépendre des joueurs et du staff qui l’encadre. C’est cette volonté que nous devons atteindre », a glissé l’entraîneur lyonnais, avant d’affronter Pontarlier (N3). « Pas-grand-chose n’a changé, on m’a demandé de continuer encore un peu et qu’il fallait assurer la reprise. […] C e week-end, nous devons nous qualifier en Coupe de France, puis réussir à gagner suffisamment de points pour nous maintenir en championnat », a ajouté l’ancien directeur du centre de formation des Gones, qui a vu son staff renforcé pendant les fêtes.…

JBC pour SOFOOT.com