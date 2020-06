Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sagan va découvrir le Giro Reuters • 16/06/2020 à 15:40









Sagan va découvrir le Giro par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour la première fois de sa carrière, Peter Sagan va participer au Tour d'Italie. C'est ce qu'ont annoncé Ralph Denk et Enrico Poitschke, respectivement manager et directeur sportif de l'équipe Bora-Hansgrohe, lors d'une visioconférence. Le Slovaque s'était engagé à y participer avant les modifications du calendrier dues au coronavirus. "J'ai donné ma parole au Giro que Peter y participerait et Peter l'a également fait', a déclaré Ralph Denk. Le Tour d'Italie ayant lieu du 3 au 25 octobre, Sagan sera contraint de faire une croix sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix notamment, qui se disputent au même moment. Il enchaînera deux grands Tours puisqu'il sera présent sur les routes du Tour de France du 29 août au 20 septembre.

