 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safonov est amoureux de la langue française et de Paris
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 13:01
Ajouter Boursorama à vos sources

Safonov est amoureux de la langue française et de Paris

Safonov est amoureux de la langue française et de Paris

Cocorico. Au cours d’un long entretien accordé au Parisien, le portier du PSG Matveï Safonov est revenu, en français, sur son amour pour la langue de Molière : « J’habite ici depuis deux ans et, pour moi, prendre des cours de français est une marque de respect. Quand un étranger arrive dans un nouveau pays, parler la langue locale est une question de respect vis-à-vis de la ville qui l’accueille, mais aussi du PSG. »

Un Russe devenu francophile

Safonov s’est aussi exprimé plus largement sur son amour de la capitale française. L’ancien de Krasnodar a révélé être tombé sous le charme de l’ampleur artistique de la ville : « Dès que j’ai une soirée de libre, je cherche une nouvelle exposition ou une activité intéressante à faire. J’apprécie énormément cette dimension culturelle à Paris. »…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les autorités craignent des débordements autour de PSG-Slovan Bratislava
    Les autorités craignent des débordements autour de PSG-Slovan Bratislava
    information fournie par So Foot 09.09.2026 12:48 

    Habitués à voir Khvicha Kvaratskhelia et Dembélé mettre le danger sur le rectangle vert, les supporters parisiens présents au Parc des Princes ce mercredi soir devront être attentifs à certains supporters visiteurs. Pour cette entrée en matière en Ligue des champions ... Lire la suite

  • La FFF devrait lâcher Infantino
    La FFF devrait lâcher Infantino
    information fournie par So Foot 09.09.2026 12:45 

    ll était temps. La FFF devrait retirer son soutien à une nouvelle candidature de Gianni Infantino à la président de la FIFA . C’est ce qu’annonce ce mercredi matin L’Équipe . La décision sera d’abord discutée lors d’un comité exécutif qui se tiendra jeudi au siège ... Lire la suite

  • Yaya Touré salue le « renouveau » du football européen
    Yaya Touré salue le « renouveau » du football européen
    information fournie par So Foot 09.09.2026 12:34 

    Un avant-gardiste au Parc des Princes. Intronisé sur le banc du Slovan Bratislava en juin dernier, Yaya Touré semble s’épanouir dans les Petites Carpates . L’ancien milieu de terrain de Manchester City a qualifié le club de la capitale slovaque pour la Ligue des ... Lire la suite

  • « La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses
    « La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses
    information fournie par So Foot 09.09.2026 11:54 

    Un bel ascenseur émotionnel. Ethan Mbappé se souviendra de son premier match de Ligue des champions, perdue contre le Real Betis (2-3). Passeur sur le premier but en début de rencontre pour la recrue estivale Ayase Ueda, le jeune offensif a ensuite dégoupillé. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank