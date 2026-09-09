Safonov est amoureux de la langue française et de Paris

Cocorico. Au cours d’un long entretien accordé au Parisien, le portier du PSG Matveï Safonov est revenu, en français, sur son amour pour la langue de Molière : « J’habite ici depuis deux ans et, pour moi, prendre des cours de français est une marque de respect. Quand un étranger arrive dans un nouveau pays, parler la langue locale est une question de respect vis-à-vis de la ville qui l’accueille, mais aussi du PSG. »

Un Russe devenu francophile

Safonov s’est aussi exprimé plus largement sur son amour de la capitale française. L’ancien de Krasnodar a révélé être tombé sous le charme de l’ampleur artistique de la ville : « Dès que j’ai une soirée de libre, je cherche une nouvelle exposition ou une activité intéressante à faire. J’apprécie énormément cette dimension culturelle à Paris. »…

MB pour SOFOOT.com