Safet Suši? : "Neymar, je l'aime, je l'aime beaucoup"

Grand artisan du premier titre de champion du PSG en 1986, dribbleur hors pair, troisième joueur le plus capé dans l'histoire du club, Safet Suši? est une légende. L'ancien meneur de jeu international yougoslave livre ses impressions avant la première finale de Ligue des champions de l'histoire du PSG.

Safet, le virtuose

J'ai envie de dire : enfin ! Mais c'est surtout pour eux, les joueurs actuels, que cela représente quelque chose. Cela fait des années que le PSG courait après une demi-finale, et pour la première fois, il arrive en finale. C'est logique au vu des adversaires affrontés, parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de chance au tirage. Le match référence, ça peut être celui de Leipzig. Ils ont dominé de bout en bout, sans jamais se faire de frayeur.Je ne sais pas s'ils ont quelque chose en plus. Est-ce que l'équipe d'aujourd'hui est plus forte que celle d'il y a deux ans ? J'en doute. Cette saison, le PSG a bénéficié d'un bon tirage : Dortmund, l'Atalanta, puis Leipzig. Des adversaires qui étaient prenables, dans une configuration sans supporter, sur un match unique, quelque chose de complètement différent de la formule habituelle de la Ligue des champions. Le gros plus, pour le PSG, a été de pouvoir compter sur Neymar dans les matchs importants. La saison dernière, s'il avait été sur le terrain au match retour contre Manchester, peut-être que le PSG aurait pu aller au bout.Je l'aime, je l'aime beaucoup. Comme j'aimais Ronaldinho, aussi. Neymar, c'est un joueur exceptionnel. Et en plus, là, il est très en forme. Au début de la saison, quand on parlait de son départ pour Barcelone, je disais à certains amis, journalistes, qu'il fallait tout faire pour le garder, qu'avec Neymar, on pouvait gagner la Ligue des champions, mais que sans lui, il n'y avait aucune chance. Et ça s'est confirmé. D'ailleurs, si le PSG gagne la Ligue des champions, c'est