Saël Kumbedi, l'éclaircie lyonnaise

Alors que l'OL vit une saison compliquée, les Gones sont peut-être en train d'assister à l'éclosion de Saël Kumbedi. Le jeune latéral droit, recruté au Havre l'été dernier et qui a profité de l'absence de Malo Gusto, est l'une des rares satisfactions lyonnaises.

Lyon va faire du Saël

Si la saison de l'Olympique lyonnais est bien nuageuse, depuis quelques semaines la lueur d'une étoile parvient à se frayer un chemin au milieu des cumulonimbus : celle de Saël Kumbedi. Arrivé cet été entre Rhône et Saône en provenance du Havre, le natif de Stains en Seine-Saint-Denis a profité de la blessure de Malo Gusto contre Monza en préparation pour gratter des minutes. Avec le retour du latéral droit titulaire ce samedi face à Strasbourg, Laurent Blanc aura affaire à un bon casse-tête. Vaudra-t-il mieux faire débuter Gusto, 19 ans, numéro un du poste et bon sans être transcendant depuis le début de la saison, ou alors Kumbedi, 17 ans, lancé dans une très bonne dynamique depuis la fin de la Coupe du monde ? Au sein d'une équipe en manque de confiance et d'idée, le moindre soupçon de positif et de bon esprit est non négligeable.Pourtant réticent à l'idée de faire jouer des très jeunes en cette période de crise, Lolo White est sous le charme de la pépite du 93, encore impressionnante ce mercredi à Nantes, malgré le match nul (0-0) .