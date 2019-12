Sadio Mané, itinéraire d'un champion

Depuis deux saisons, les projecteurs sont braqués sur l'attaquant sénégalais de Liverpool. Quatrième au classement du Ballon d'or 2019, le joueur a réalisé une année exceptionnelle, en remportant notamment la Ligue des champions et, ce samedi, le Mondial des clubs. Mais pour en arriver là, Sadio Mané a dû emprunter des chemins sinueux pour convaincre son entourage qu'il pouvait accomplir son rêve.

Liverpool danse sur le toit du monde

"Quitter l'ombre de l'arbre à palabres"

"C'était dur pour moi, car je me sentais un peu seul. Je ne comprenais pas pourquoi on ne m'autorisait pas à vivre mon rêve."Sadio Mané

De la lumière, mais pas trop. Sadio Mané est ce héros masqué qui file dans l'obscurité après avoir sauvé son monde. Meilleur joueur offensif despendant toute la campagne de la dernière Ligue des champions, fer de lance de l'équipe qui est en train de marcher sur la Premier League, il va terminer son année 2019 avec 34 buts au compteur toutes compétitions confondues. Peut-être même un peu plus, sachant que Liverpool doit encore disputer deux matchs de championnat, ce jeudi face à Leicester, puis dimanche contre Wolverhampton.Une année au cours de laquelle Mané aura donc remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs, terminé vice-champion d'Angleterre, vice-champion d'Afrique et co-meilleur buteur de Premier League. Un CV qui, apparemment, ne suffit pas à remporter le Ballon d'or, les votants lui ayant préféré Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, et son coéquipier Virgil van Dijk. Quand les deux premiers cités ont su faire de victoires collectives des faits d'armes personnels, Sadio Mané a, lui, encore du mal à être dissocié de l'incroyable trio qu'il forme avec Roberto Firmino et Mohamed Salah. Peu importe, après tout : sa réussite saute aujourd'hui aux yeux de tous.Avant d'être considéré comme un "" au Sénégal, Sadio Mané a dû faire tomber des barrières, avec le consentement ou non de son entourage.Ce chemin a commencé à quelque 4500 kilomètres d'Anfield, à Bambali, localité posée sur les rives du fleuve Casamance. Là-bas, dans des territoires où musulmans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com