information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 19:37

Sadio Mané cède aux sirènes saoudiennes

Une belle Mané financière.

À en croire Fabrizio Romano, le Bayern Munich a fini par accepter, ce vendredi, l’offre d’Al-Nassr pour racheter les deux ans de contrat de Sadio Mané. Le montant de la transaction – sans aucun doute de quoi en déprimer plus d’un – n’a pour l’heure pas filtré, mais la visite médicale de l’ancien de Génération Foot est imminente. À 31 ans, l’offensif de la Téranga va ainsi quitter l’Europe après avoir écrit l’histoire à Liverpool durant six ans, puis copieusement déçu durant sa saison bavaroise. Une nouvelle recrue de choix pour l’autre club de Riyadh, après Seko Fofana, Marcelo Brozović et Alex Telles.…

AL pour SOFOOT.com