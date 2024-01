Sacha Boey signe au Bayern

Le Bayern aime décidément les défenseurs français.

La rumeur était donc vraie : Le Français Sacha Boey, 23 ans, vient de signer dans l’un des plus grands clubs du monde, le Bayern Munich, contre 30 millions en provenance de Galatasaray. Formé au Stade rennais, qui ne lui avait pas vraiment laissé sa chance (12 matchs) et l’avait prêté à Dijon (2020-2021), le natif de Montreuil avait atterri en Turquie à l’été 2021 contre un peu plus d’un million d’euros. En deux ans et demi sur les rives du Bosphore, il est devenu quelqu’un, reléguant Léo Dubois sur le banc, se montrant primordial dans le titre de champion décroché par les siens (2022-2023), découvrant la Ligue des champions et devenant une valeur sûre de Süper Lig.…

JB pour SOFOOT.com