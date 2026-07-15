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Sabri Lamouchi revient sur son limogeage en plein Mondial
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 21:30

Sabri Lamouchi revient sur son limogeage en plein Mondial

Sabri Lamouchi revient sur son limogeage en plein Mondial

Après un seul match à la tête de la Tunisie durant la Coupe du monde 2026, Sabri Lamouchi avait été démis de ses fonctions , rapidement remplacé par Hervé Renard, qui n’a pas fait bien mieux. Invité de l’émission Kampo, il est revenu pour la première fois sur cet épisode « violent » .

Sans rancune ?

La nuit du 14 au 15 juin avait été particulièrement mouvementée pour lui : « Je me suis couché tard, je me réveille très tôt et je vois 27 appels en absence de ma femme, de mes enfants, d’amis . Le staff vient taper à ma chambre et c’est le début de la fin. Je pars à l’entraînement et certains joueurs me demandent ce qu’il se passe, me disent qu’on a commencé ensemble et qu’on finit ensemble. On rentre à l’hôtel et, deux heures après, le vice-président (Hussein Jenayah) et le président (Moez Nasri) m’annoncent qu’on arrête. »

EL pour SOFOOT.com

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